Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, ülkenin güneyindeki Kuzey Gyeongsang eyaletine bağlı Çilgok şehrindeki Camp Carroll kışlasında görevli bir askerde Kovid-19 görüldü.

ABD Kore Kuvvetlerinden (USFK) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki askerin kışla dışındaki evinde karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, askerin geçen hafta pazartesi günü Daegu şehri nde bulunan Camp Walker kışlasını ziyaret ettiği, salı ve cuma günleri arasında ise Çilgok'daki kışlada kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Askere koronavirüsün nerede ve nasıl bulaştığı henüz belirlenemediği, askerin temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Güney Kore'de görev yapan Amerikan askerleri arasında ilk kez Kovid-19 görüldü.

Daha önce Daegu şehrinde yaşayan dul bir asker eşinde yeni tip koronavirüs görülmüştü.

Ülkede şu ana dek görülen bin 146 yeni tip koronavirüs vakasının 944'ü Daegu ve Çilgok şehirlerinin bulunduğu Kuzey Gyeongsang eyaletinde tespit edildi. Bu co ğrafi yoğunlaşmada, Daegu kentindeki bir Katolik kilisesi cemaatinin üyeleri arasında görülen yayılmanın rol oynadığı tahmin ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, toplam 2 bin 762 kişi ise yaşamını yitirdi.