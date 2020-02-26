Japon basınına konuşan Suga, IOC üyesi Dick Pound'un koronavirüs nedeniyle olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini açıklamasına cevap verdi.

Pound'un düşüncelerinin IOC'i bağlamayacağını ifade eden Suga, "IOC bu açıklamaların resmi olmadığını ve olimpiyat hazırlıklarının planlandığı gibi devam ettiğini aktardı." ifadelerini kullandı.

1978 yılından bu yana IOC üyeliğini sürdüren Pound, mayıs ayı sonuna kadar bir karar verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu aşamada göstergeler her şeyin planlandığı gibi gideceğini gösteriyor. Spora odaklanın ve IOC'nin sizi bir salgın bölgesine göndermeyeceğine emin olun" şeklinde görüş belirtmişti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.