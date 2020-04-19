Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 salgının başkent Abuja yanı sıra 19 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte yapılan testlerden 49'unun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece vakaların sayısının 542'ye yükseldiği ifade edildi.

19 kişi virüsten hayatını kaybetti

Açıklamada, şimdiye kadar 19 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 166 olduğu kaydedildi.

Nijerya'da salgınla mücadele kapsamında daha önce konulan sokağı çıkma yasağı iki hafta daha uzatılmıştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 20 bin 270 COVID-19 vakası görülürken, 1025 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 701 oldu.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kayıpları artıyor

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 120'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının da 1746'ya yükseldiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybının 31'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, 22 yeni COVID-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 707'e yükseldiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de düzenlediği basın toplantısında, ülkede şu ana kadar iki ölüm vakasının kaydedildiğini belirterek, son tespit edilen 66 vaka ile ülkedeki enfekte sayısının 1300'e yükseldiğini açıkladı.

Sened, hastalıktan iyileşenlerin sayısının ise 150'ye çıktığını söyledi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede can kaybının 4 olduğunu, vaka sayısının ise 128 kişide virüs tespit edilmesiyle 727'ye yükseldiğini duyurdu.

Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri COVID-19'dan hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Albay Remi Lamah, yaptığı açıklamada, COVID-19 bulaşan ve sağlık durumu cuma gününden bu yana kötüleşen Kourouma'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genel Sekreter Kourouma, geçen hafta Facebook hesabından COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Ülkede, önceki gün de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Amadou Salif Kebe COVID-19'dan hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Gine'de şu ana kadar görülen 518 COVID-19 vakasından 3'ü öldü, 65'i sağlığına kavuştu.