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Libya ve Umman'da bazı tutuklu ve mahkumlar serbest bırakıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Libya ve Umman'da bazı mahkum ve tutuklular serbest bırakıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını önleme kapsamında bin 347 tutuklunun serbest bırakıldığı belirtildi.
Libya'da 21 COVID-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Umman resmi ajansı OMAN'da yer alan habere göre, 336'sı yabancı uyruklu 599 mahkum Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatıyla affedilerek serbest bırakıldı.
Haberde mahkumların durumuna dair ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Vaka sayısının 419'a yükseldiği Umman'da, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 14:07
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