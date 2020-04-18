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İtalya'da koronavirüsten can kaybı 23 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde can kaybı ve vaka sayısı artıyor.
İtalya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 482 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 227'ye yükseldi.
Etiketler: İtalya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 19:11
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