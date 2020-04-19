COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Trump, salgının ''pik noktasına'' ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti.

ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, ''Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla.'' dedi.

Trump, Çin'de ölüm oranının daha yüksek olduğunu iddia etti

Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, ''Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler.'' diye konuştu.

Trump, Çin'in salgındaki rolüne ilişkin, ''Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek.'' dedi.

Teksas ve Vermont'taki bazı iş yerleri pazartesi günü açılmaya başlayacak

Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyuran Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, North Dakota ile Idaho'nun da 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağını söyledi.

Trump, ABD genelinde şimdiye kadar 4 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığını aktararak, nüfusa oranla test sayısının da birçok ülkeden daha fazla olduğunu savundu.

ABD'nin binlerce suni solunum cihazı üretmeye ve stoklamaya başladığını söyleyen Trump, suni solunum cihazının yeterli olmadığı Meksika'ya ise yardım edeceklerini belirtti.

''Ramazan ayında yetkililerin Paskalya'da kiliselerde olduğu gibi camilerde de sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmayacağını'' sorgulayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını retweet yapması sorulan Trump, ''Ne olacağı görmek istiyorum.'' dedi.

İnanan birisi olduğunu ve hangi inançtan olunduğunun bir önemi bulunmadığını belirten Trump, Hristiyan inancına daha öncesine göre farklı ve haksız davranıldığını savundu.