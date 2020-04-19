Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin düzenlediği 17 saldırıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ile askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların UMH güçlerine Terhune yönünde ilerleyişleri sırasında havadan destek vermek ve Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Libya'da hükümet güçleri, Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentini Haziran 2019'da kaybetmelerinin ardından Terhune, yeni toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Terhune'ye doğru ilerleyen UMH güçlerinin 102 Hafter milisini esir aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, UMH güçlerinin 1 Howitzer top, 4 tank, 4 askeri araç ve 1 havan topu da ele geçirdiği aktarıldı.

Terhune'de BAE'ye ait bir zırhlı araç vuruldu

Öte yandan, Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabında yer alan bir diğer açıklamaya göre, UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, savaş uçaklarının Terhune kentinde Hafter milislerine ait silahlı bir aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlıyı vurduğu belirtildi.

Hafter güçlerinin füze saldırısında 10 kişi yaralanmıştı

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezince yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, Arrade bölgesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter milislerinin, verilen kayıpları telafi amacıyla düzenlediği saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.