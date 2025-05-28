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Dünya
Times Of India 28.05.2025 08:04

Koronavirüs geri mi dönüyor: Bir haftada 257'den 1100 vakaya ulaşıldı

Hindistan'da COVID-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkede aktif vaka sayısı 1.010’a ulaşırken, en fazla artış 335 yeni vaka ile Kerala eyaletinde kaydedildi. Maharashtra’da 153, Delhi’de 99 ve Gujarat’ta 76 yeni vaka rapor edildi. Punjab eyaleti ise ilk vakasını bugün açıkladı ve temaslı taramasına başladı.

Koronavirüs geri mi dönüyor: Bir haftada 257'den 1100 vakaya ulaşıldı

Vaka artışı, COVID-19’un iki yeni alt varyantı NB.1.8.1 ve LF.7’nin tespit edilmesiyle aynı döneme denk geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu varyantları yakından izliyor. İlk bulgular, varyantların bulaşıcılığının yüksek olabileceğine işaret ederken, şu ana kadar hastalık şiddetinde ciddi bir artış gözlenmedi.

NB.1.8.1’in insan hücrelerine bağlanma yeteneğinin daha güçlü olduğu, bu nedenle önceki varyantlara göre daha hızlı yayılabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlardan panik yapmayın çağrısı

Uzmanlar, yeni vakaların büyük bölümünde belirtilerin hafif seyrettiğini, bu nedenle panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak eyalet yönetimleri halkı hijyen kurallarına dikkat etmeye çağırıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanelerin olası bir artışa karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Semptomlar daha hafif, aşıların etkisi izleniyor

2025 yılı itibarıyla COVID-19 semptomları genellikle boğaz ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı ve hafif gastrointestinal sorunlar şeklinde görülüyor.

Belirtilerin 3-4 gün içinde geçmemesi durumunda hızlı antijen testi ya da PCR testi yapılması öneriliyor. Aşıların yeni varyantlara karşı etkinliği ise küresel düzeyde izlenmeye devam ediyor.

COVID-19 Hindistan’ı nasıl etkilemişti?

COVID-19 salgını Mart 2020’de başlamış, Hindistan iki büyük dalga yaşamıştı.

Salgın süresince ülkede 5 yüz binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, ekonomide ağır kayıplar yaşanmıştı. Kerala, salgının başında 30’dan fazla vakayla ilk etkilenen eyalet olmuştu.

Yetkililer, durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirtiyor ve vatandaşlara gereksiz paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuyor.

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