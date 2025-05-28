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Dünya
Independent 28.05.2025 07:46

Süper bakteriye karşı geliştirilen antibiyotik, testlerin son aşamasına girdi

Milyonlarca hayat kurtarma potansiyeline sahip yeni bir antibiyotik, insan testlerinin son aşamasına girdi

Süper bakteriye karşı geliştirilen antibiyotik, testlerin son aşamasına girdi

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, zatürre ve sepsis gibi ciddi klinik enfeksiyonlara yol açan yaygın bir bakteriye karşı geliştirdiği antibiyotiğin testlerini üçüncü ve son aşamaya taşıdığını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'yle ortaklaşa geliştirilen zosurabalpin adlı antibiyotik, ilaca dirençli acinetobacter baumannii bakterisine karşı test edilecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) acinetobacter baumannii'yi "acil bir tehdit" diye tanımlasa da 50 yılı aşkın süredir bu bakteriye etki edebilen bir antibiyotik geliştirilemedi.

Roche faz 3 çalışmasının, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 400 hastanın rasgele bir şekilde zosuarbalpin veya standart tedavi aldığı, tek bir pivot çalışma olacağını duyurdu.

Roche'un bulaşıcı hastalıklar küresel başkanı Michael Lobritz şöyle diyor:

Amacımız, halk sağlığı açısından en büyük bulaşıcı hastalık sorunlarından biri olan antimikrobiyal direncin üstesinden gelmek için yeni inovasyonlara katkıda bulunmak.

Roche'un birimi Genentech'in kıdemli başkan yardımcısı ve immünoloji ve ürün geliştirme küresel başkanı Larry Tsai, ilaca dirençli bakterilerin "dünyanın her ülkesinde olduğunu" söylüyor.

Tsai "bu araştırmada yer alan yenilikçi biyolojinin, bakteri zarlarının yapısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını ve muhtemelen gelecekte yeni antibiyotiklerin keşfine yol açabileceğini" de sözlerine ekledi.

Deneme aşamasındaki ilacın 2030'a kadar onaylanması umuluyor.

Sepsis yüzünden dünya genelinde her yıl yaklaşık 11 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bu, her 2,8 saniyede bir kişinin öldüğü anlamına geliyor.

Dünya çapında yılda 3 ila 4 milyon kişinin ölümüne neden olan toplum kökenli zatürre (CAP), özellikle yaşlı hastalar arasında yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip.

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