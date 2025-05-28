Gazze'deki görüntülere Nazi kampları benzetmesi

ABD ve İsrail destekli söz konusu vakfın Gazze'de bugün yardım dağıtımına başladığını duyurmasının ardından skandallar peş peşe gelmeye başladı.

Gazze'nin güneyindeki yardım noktasına binlerce Filistinlinin aynı anda girmesiyle alanda kaos oluştu.

Yardım noktasında görevli ABD'li şirketin güvenlik görevlileri bir koli gıda almak için saatlerce bekleyen binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtı.

Kilometrelerce yol teperek yardım almak için bölgeye gelen binlerce Filistinli, panikle elleri boş bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Dağıtım noktasında yardım almak için sıra bekleyen Filistinlilerin havadan çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Fotoğrafta, çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış bölümlerde bekletildiği görülüyor.

Bu fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafında Polonya'daki Auschwitz toplama kampında 1945'te çekilmiş bir fotoğrafa benzetildi.

Tel örgüler arkasında yardım bekleyen Filistinlilerin görüntüsü paylaşıldı

Yardım noktasına ulaşmak için tel örgüler arkasında bekleyen binlerce Filistinlinin görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde, dağıtım noktasında görevli olduğu düşünülen yüzü maskeli bir kişi kameraya yansıyor. Arka planda ise binlerce Filistinlinin yardım noktasına geçmek için tel örgüler arkasında beklediği görülüyor.

Binlerce Filistinli tel örgü arkasında bir koli yardım alma umuduyla beklerken, maskeli kişinin kalabalığa eğlenircesine eliyle işaretler yapması dikkati çekiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yardım almak için tel örgüler arkasında bekleyen Filistinlilerin görüntüsünü toplama kamplarına benzeterek tepki gösterdi.

Musab Ebu Taha, isimli kullanıcı görüntüleri, "Toplama kampı. 86 gün boyunca açlık çeken insanları aşağılamak. Bu dünyanın utancı." mesajıyla paylaştı.

Sana Said isimli kullanıcı da mesajında, "Gazze İnsani Yardım Fonunun bir parçası olan ABD'li bir paralı asker, açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilerin yiyecek dağıtımı için bir toplama kampına toplanması sürecini yönetiyor." ifadelerine yer verdi.