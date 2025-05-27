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Dünya
AA 27.05.2025 22:48

Filistin: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar, açlık ve darba maruz kalıyor

Filistin'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Megiddo Hapishanesindeki Filistinli çocukların çok zor şartlar altında tutulduklarını, açlık ve darba maruz kaldıklarını ayrıca tedaviden de mahrum edildiklerini duyurdu.

Filistin: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar, açlık ve darba maruz kalıyor
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti yaptığı açıklamada, Megiddo Hapishanesindeki esir Filistinli çocukların intikamcı hapishane yönetimlerinin insanlık dışı birçok icraatlarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Heyet, avukatlarının Ramallah’ın doğusundaki Mezra eş-Şarkiye beldesinden olan ve yaklaşık bir ay önce gardiyanlardan biri tarafından göğsüne aldığı darbeyle kaburgası kırılan 15 yaşındaki Cihad Mahir Hicaz ile görüştüğünü aktardı.

Mahir Hicaz, avukatlarla yaptığı görüşmede, “Darbenin şiddetinden kemiğin yerinden çıktığını hissettim. Hiçbir tedavi görmedim ve kırığın kaynayıp kaynamadığını bilmiyorum.” dedi.

Yine Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesinden olan ve 30 Eylül 2024’ten bu yana tutuklu olan 19 yaşındaki Evs Muhammed Taha Zeyb, uygulanan aç bırakma politikaları nedeniyle 30 kilodan fazla kilo kaybettiğini, ayrıca tedavi edilmeyen uyuz hastalığına yakalandığını bildirdi.

Kudüs’ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinden Ali Ziyab da, “Yemekler çok az ve doyurucu değil. Bütün tutuklular onlarca kilo zayıfladı. Genellikle üç öğün yemeği biriktirip gün sonunda tek öğün olarak yiyoruz.” şeklinde konuştu.

Filistin Fetih Hareketi, mahkumlara yönelik “fiziksel yok etme girişimleri ve eşi görülmemiş hak ihlalleri” yaşandığını belirtirken, İsrail hapishanelerine uluslararası gözlemci heyetlerin gönderilmesi çağrısında bulunmuştu.

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