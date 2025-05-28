Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 28.05.2025 08:01

Avrupa kentinden turistlere uyarı: Kaldırım taşlarını çalmayın

Belçika'da bir şehir, yoğun sezonda her ay 70'e varan kaldırım taşının kaybolması üzerine turistlere tarihi merkezden taş çalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Avrupa kentinden turistlere uyarı: Kaldırım taşlarını çalmayın

Batı Flandre'nin başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge, tatilcilere taşların hediyelik eşya olmadığını hatırlattı.

Belediye meclisi üyesi Franky Demon yakın zamanda, Ortaçağ kentinin ayda 50 ila 70 kaldırım taşını ziyaretçilere kaptırdığını ve taşların onarım maliyetinin metrekare başına yaklaşık 200 euro tuttuğunu iddia etti.

The Brussels Times'ın haberine göre Demon, turistlere "Sizden saygı dışında bir şey istemiyoruz. Brugge'de yürümek, yüzlerce yıllık tarihe basmak demektir. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın" çağrısında bulundu.

Demon'a göre Minnewater, Vismarkt, Grand Place ve Gruuthuse Müzesi gibi yerel noktaların hızla kaldırım taşlarını kaybetmesi, yayalar için güvenlik tehlikesi yaratıyor.

CNN'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bazıları bunu zararsız ya da ilginç bulsa da ciddi sonuçları var. Kaldırım taşlarının sökülmesi hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski yaratıyor. Eksik ya da gevşemiş taşlar takılıp düşme tehlikesi yaratıyor ve onarım için sık sık belediye işçilerinin görevlendirilmesi gerekiyor.

Demon, kaldırım taşlarının "kentin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecek ziyaretçiler için korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Brugge'deki yerel halk, turizme karşı ilk kez harekete geçmiyor.

Tur rehberi köprüden itilmişti

Geçen temmuzda Brugge'deki bir tur rehberi, oturarak şehrin kültürel mirasını "tahrip ettiği" gerekçesiyle dehşete kapılan bir grup turistin önünde köprüden itilmişti.

St. Bonifacius Köprüsü'nde oturan 31 yaşındaki Hollandalı tur rehberi Pascal Gerritsen, kimliği belirsiz bir bisikletli adam tarafından itilerek Dijver Kanalı'na düşmüştü.

Kendisini "Maskeli Mimari Aşığı" diye tanıtan bir adam VRT'ye yaptığı açıklamada, Pascal'ı "mimariye saygı göstermediği" için kasten ittiğini söylemişti.

Saldırgan, motivasyonuyla ilgili "Tur katılımcılarına hitap etmek için banklar, çöp kutuları, sokak lambaları gibi kent mobilyalarını kullanmak yasak" diye yazmıştı.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
Hamas: Aç insanlara ateş açılması, "şüpheli" yardım mekanizmasının başarısızlığını teyit ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:31
Bakanlık, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı
08:47
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı
08:37
TikTok’ta yapay zeka ile üretilmiş yeni dolandırıcılık yöntemi
08:30
Dünya rekoru kırıldı: Yeni malzeme, lityum iyon iletkenliğinde çığır açtı
08:24
Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor
08:12
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 89 tutuklama
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nda komandolar C-130'dan atladılar
"Erciyes-2025 Tatbikatı"nda komandolar C-130'dan atladılar
FOTO FOKUS
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ