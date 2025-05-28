Avrupa kentinden turistlere uyarı: Kaldırım taşlarını çalmayın

Batı Flandre'nin başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Brugge, tatilcilere taşların hediyelik eşya olmadığını hatırlattı.

Belediye meclisi üyesi Franky Demon yakın zamanda, Ortaçağ kentinin ayda 50 ila 70 kaldırım taşını ziyaretçilere kaptırdığını ve taşların onarım maliyetinin metrekare başına yaklaşık 200 euro tuttuğunu iddia etti.

The Brussels Times'ın haberine göre Demon, turistlere "Sizden saygı dışında bir şey istemiyoruz. Brugge'de yürümek, yüzlerce yıllık tarihe basmak demektir. Lütfen bu taşları ait oldukları yerde bırakın" çağrısında bulundu.

Demon'a göre Minnewater, Vismarkt, Grand Place ve Gruuthuse Müzesi gibi yerel noktaların hızla kaldırım taşlarını kaybetmesi, yayalar için güvenlik tehlikesi yaratıyor.

CNN'e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bazıları bunu zararsız ya da ilginç bulsa da ciddi sonuçları var. Kaldırım taşlarının sökülmesi hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için açık bir güvenlik riski yaratıyor. Eksik ya da gevşemiş taşlar takılıp düşme tehlikesi yaratıyor ve onarım için sık sık belediye işçilerinin görevlendirilmesi gerekiyor.

Demon, kaldırım taşlarının "kentin ruhunun bir parçası" olduğunu ve gelecek ziyaretçiler için korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Brugge'deki yerel halk, turizme karşı ilk kez harekete geçmiyor.

Tur rehberi köprüden itilmişti

Geçen temmuzda Brugge'deki bir tur rehberi, oturarak şehrin kültürel mirasını "tahrip ettiği" gerekçesiyle dehşete kapılan bir grup turistin önünde köprüden itilmişti.

St. Bonifacius Köprüsü'nde oturan 31 yaşındaki Hollandalı tur rehberi Pascal Gerritsen, kimliği belirsiz bir bisikletli adam tarafından itilerek Dijver Kanalı'na düşmüştü.

Kendisini "Maskeli Mimari Aşığı" diye tanıtan bir adam VRT'ye yaptığı açıklamada, Pascal'ı "mimariye saygı göstermediği" için kasten ittiğini söylemişti.

Saldırgan, motivasyonuyla ilgili "Tur katılımcılarına hitap etmek için banklar, çöp kutuları, sokak lambaları gibi kent mobilyalarını kullanmak yasak" diye yazmıştı.