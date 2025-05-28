Hamas: Aç insanlara ateş açılması, "şüpheli" yardım mekanizmasının başarısızlığını teyit ediyor

Hamas, binlerce Filistinlinin dün yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği sırada yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Binlerce insanımızın açlık baskısı altında, yardım dağıtım mekanizmasının uygulanması için belirlenen merkeze akın etmesi ve ardından kendilerine ateş açılması görüntüleri, sivillerin hayatlarını tehlikeye atan ve Gazze Şeridi'ne yardım kisvesi altında güvenlik kontrolü sağlamak için kullanılan bu şüpheli mekanizmanın başarısızlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir." denildi.

Hamas'ın açıklamasında, bu planın, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşların rolünü marjinalleştirmek için özel olarak tasarlandığı, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi, bireylere yardım etmek yerine onları kontrol etmeyi amaçladığı, bunun da uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası meşruiyetin açıkça ihlal edilerek yardımların resmi sınır kapılarından girişine yönelik kapsamlı yasağın sürdüğü hatırlatıldı. Bu bağlamda, tampon bölgelerde kurulan "sözde güvenli" dağıtım noktalarının, yardıma muhtaç sivilleri kasıtlı olarak aşağılayan bir düzen haline geldiği belirtildi.

​​​​​​​Hamas, bu yardım dağıtım noktalarının bir gasp aracına dönüştürüldüğünü ve "tuzaklı insani koridorların" zorlama örneğinden başka bir şey olmadığını ifade etti.

Hamas'ın açıklamasında, Arap ve İslam ülkelerine, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, bu tehlikeli planı durdurmak için acilen harekete geçmeleri, "sınır kapılarını açması, BM ve uluslararası akreditasyona sahip insani yardım kuruluşları aracılığıyla yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'taki yardım dağıtım merkezine sivillerin toplandığı sırada düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedilmişti.

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edilmişti.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarılmıştı.

ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.