2020 yılının ilk haftası ABD’nin nasıl bir yıl geçireceğinin adeta ilk sinyalleriydi. ABD Devrim Muhafızları ordusu komutanı Kasım Süleymani ve arkadaşlarını öldürdü, İran intikam için Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse balistik füzelerle saldırdı.

ABD ve İran dünyanın korkuyla izlediği bir sıcak savaşa doğru sürükleniyordu. Ancak iki ülkeyi çok daha ağır etkileyecek ölümcül bir tehlike çoktan yola çıkmıştı.

ABD’de ilk koronavirüs vakası 21 Ocak’ta açıklandı. Haftalar içinde rakam binleri buldu. Ancak Trump’a göre koronavirüs abartılıyordu ve basit bir grip muamelesi yapılması gerekiyordu. Trump’ın küçümsediği virüs kısa sürede on binlerce insana bulaştı, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Hali hazırda ağır eleştiri altında olan Amerikan sağlık sistemi, salgının ağırlığına dayanamayarak çöktü. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler, ABD’ye sağlık ekipmanları gönderdi.

Virüsün ciddiyetinin farkına varan Trump yönetimi acil durum ilan etti. Okulları ve işletmeleri kapattı, ancak salgın hız kesmedi.

Salgının ortasında dev sokak protestoları

Ülke, tarihinin en büyük krizleriyle yüzleşirken bir başka kriz daha patlak verdi. Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alındı, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Floyd’un boynuna bastırılırken söylediği nefes alamıyorum cümlesi ise ülkede adeta infial yarattı.

Vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı dönemde, ABD salgını kontrol altına almaya henüz yakın bile değilken, ülkenin dört bir yanında milyonlarca kişi sokağa döküldü. Sokaklar savaş alanına döndü, binlerce iş yeri yakıldı, yıkıldı.

Ülke tarihinde rekor kıran ekonomik daralma

Salgın büyüdü, ülke ekonomisin alarmı daha yüksek sesle çalmaya başladı. Bir yandan salgınla, diğer yandan protestolarla mücadele eden ABD ekonomisi, tarihi bir rekor kırdı, yüzde 32,9 daraldı. İşsizlik rakamları katlandı, maaş başvurularında rekor artış yaşandı.



Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD’de pandemi nedeniyle dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı. Ülkenin farklı şehirlerinde gönüllüler tarafından finanse edilen gıda bankları oluşturuldu. Yemek almak isteyen halk, yollarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

ABD’de vaka sayısı 5 milyonu ölü sayısı ise 170 bini aştı.

