Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu.

Yunanistan’da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, tatbikata ilişkin konuştu.

Mete, söz konusu tatbikatın Türk azınlıkları korkutmak için yapıldığının belirterek, “Askerlerin giyinmiş, kuşanmış silahlı bir şekilde dolaştığını görünce insanlar tedirgin oldu, korktular. Ne oluyor diye soruldu. Baktık ki bir tatbikat. Bize yetkililerin söylediği kadarıyla ‘masumane’ bir tatbikat. Fakat işlerin masumane olmadığını, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensubu insanları korkutmak olduğunu fotoğrafları gören her insan, orada yaşan insanlar da anlamakta. Tabi biz böyle bir olayı yaşamaktan rahatsız olduk. Üzüldük. İnsanımızın böyle rahatsız edilmesini kınıyoruz” dedi.

“Her fırsatta desteğini belirten Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Müftü Ahmet Mete, Yunanistan’da yaşayan Türklere sahip çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Mete konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olsun, yetkililer olsun, basın olsun sahip çıktı. Allah razı olsun. Vatanın ve anavatanın bizim hakları koruması lazım. Biz iftihar ediyoruz Türkiye gibi bir anavatanımız mevcut. Her başımıza gelen olayda bize sahip çıktığını söyleyen bir Cumhurbaşkanımız, onun altında çalışan bakanlar olsun… Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Bize bu hususta destek çıkan, ilgilenen Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine, kanallara, ajanslara çok teşekkür ediyoruz.”