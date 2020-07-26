Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 433'e çıktı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 464 artışla 63 bin 773'e ulaştı.

Umman

Umman'da COVID-19 hastası 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 384'e çıktı.

Ülkede toplam vaka sayısı bin 147 artışla 76 bin 5'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE'de bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 344'e ulaştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 351 artarak 58 bin 913 oldu.

Bahreyn

Bahreyn'de 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 140'a yükseldi..

Ülkede toplam vaka sayısı da 253 artarak 38 bin 711'e çıktı.