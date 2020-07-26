İran destekli Husilere ait SABA ajansının haberine göre, Hacce vilayetine bağlı Beni Kays ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış, ülkede yaşanan çatışmalardan kaçarak ilçeye yerleşen sığınmacıların bulunduğu bölgeyi vurdu.

Selde 50 çadır akıntıya kapılırken, aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Ülkenin önemli bir kısmında gelecek 24 saatte yağışın daha da şiddetlenmesi bekleniyor.