Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kongre binasında vurulan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump destekçileri, dün seçim sonuçlarına ilişkin görüşmelerin yapıldığı esnada Kongre binasını işgal etti. Olaylar sürerken bir kadın, silahla vuruldu. O anlara dair yeni görüntüler paylaşıldı.
3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri, önce Kongre binasının dışında protesto gösterilerine başladı, ardından binaya girdi.
4 kişinin hayatını kaybettiği baskına dair yeni görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 18:17
- 18:17
- 18:13
- 18:06
- 18:09
Sıradaki Haber
Fas'ta kısıtlamalar 10 Şubat'a kadar uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz