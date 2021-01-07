Fas’ın resmi devlet ajansı MAP'ın haberinde, hükümetin, bugün gerçekleştirilen meclis oturumunda ülkede 10 Ocak'ta bitirilmesi planlanan kısıtlamaları 10 Şubat’a kadar bir aylık süreyle uzattığı duyuruldu.

Kararın salgınla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması adına alındığı belirtilirken, İçişleri Bakanlığının kamu düzeninin aksaklığa uğramaması adına gerekli bütün tedbirleri alacağı kaydedildi.

Fas’ta Kazablanka ile etrafındaki Havadır, Medyuma, Burşid bin Süleyman ve Muhammediye kentlerinde saat 21:00 ila 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamalar ayrıca, restoran ve kafelerin 20:00‘de kapanmasını da kapsıyor.

Fas Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19’a yakalanan toplam hasta sayısı 447 bin 081, iyileşen sayısı 447 bin, vefat eden sayısı ise 7 bin 600 olarak kayıtlara geçti.

