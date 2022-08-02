Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kongre baskınının en uzun hapis cezası verildi
[Fotograf: AA]
ABD'de Kongre baskınına silahla katılan Texaslı bir adam, 7 yıldan fazla hapis cezası aldı.
Guy Reffitt isimli 49 yaşındaki kişi, Washington'a silah getirmek, polise müdahalede bulunmak ve resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulundu.
Texas Three Percenters isimli aşırı sağcı grubun üyesi olan Reffitt ayrıca, çocuklarını, kendisinin Kongre baskınındaki rolüne dair konuşmamaları için tehdit ettiği için suçlu bulundu.
ABD Bölge Hakimi Dabney Friedrich, Reffitt'i 87 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu, Kongre baskını nedeniyle şu ana kadar bir sanığa verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.
Daha önce, polislere saldırdıklarına dair suçlu bulunan iki kişi 63'er ay hapse mahkum edilmişti.
[Kongre baskını gününde neler yaşandı? | Grafik: TRT Haber]
Etiketler: ABD Donald Trump
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