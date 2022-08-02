Guy Reffitt isimli 49 yaşındaki kişi, Washington'a silah getirmek, polise müdahalede bulunmak ve resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

Texas Three Percenters isimli aşırı sağcı grubun üyesi olan Reffitt ayrıca, çocuklarını, kendisinin Kongre baskınındaki rolüne dair konuşmamaları için tehdit ettiği için suçlu bulundu.

ABD Bölge Hakimi Dabney Friedrich, Reffitt'i 87 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu, Kongre baskını nedeniyle şu ana kadar bir sanığa verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.

Daha önce, polislere saldırdıklarına dair suçlu bulunan iki kişi 63'er ay hapse mahkum edilmişti.

[Kongre baskını gününde neler yaşandı? | Grafik: TRT Haber]