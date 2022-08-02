Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 06:53Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian, Bloomberg
Gazprom'un temmuzda günlük gaz akışı 2008'den bu yana en düşük seviyede
[Fotograf: Reuters]
Rus enerji şirketi Gazprom'un temmuzda sağladığı ortalama günlük gaz akışı, 774 milyon metreküple 2008 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Şirket, haziran ayına oranla temmuzda yüzde 14 daha az gaz pompaladı.
Gazprom'un bu yıl aktarım sağladığı gaz miktarı 262,4 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik azalmayı gösteriyor.
Rus gaz şirketi, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 4'lük düşüşle 494,4 milyar metreküp üretim planladı.
Gazprom'un gaz sevkiyatındaki azalma, Avrupa ülkelerinde endişe oluşturuyor. Avrupa Birliği, enerji krizinin bloku resesyona sürüklemesini engellemeye çalışıyor.
Rus üretici, müşterilerden gelen talep doğrultusunda gaz tedariki sağladığını belirtiyor.
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