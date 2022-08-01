Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
[Fotograf: AFP]
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybederek 437,46 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 13.479,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 6.436,86 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 7.413,42 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 22.429,47 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,54 değer kazanarak 1,027 seviyelerinden işlem gördü.
Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere ve şirketlerin getirilerine odaklandı.
Etiketler: Avrupa Birliği İtalya Euro Dolar
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