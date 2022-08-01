Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı duyuruldu. Bu nedenle, döviz çekimine yönelik kısıtlamalar 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve euro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.