France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Chesnay-Rocquencourt'taki Parly 2 alışveriş merkezinde bir kuyumcu dükkanına girerek yüklü miktarda mücevher çaldı.

Hırsızların çaldığı mücevherlerin piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi.

Versailles bölgesinden adli kaynaklar, hırsızların metal korumalıkları keserek mağazaya girip soygunu gerçekleştirdiğini aktardı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.