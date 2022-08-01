Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'in banliyösünde 1 milyon dolarlık soygun
[Temsili fotoğraf: AFP]
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Yvelines'te hırsızlar bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon dolarlık soygun yaptı.
France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Chesnay-Rocquencourt'taki Parly 2 alışveriş merkezinde bir kuyumcu dükkanına girerek yüklü miktarda mücevher çaldı.
Hırsızların çaldığı mücevherlerin piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi.
Versailles bölgesinden adli kaynaklar, hırsızların metal korumalıkları keserek mağazaya girip soygunu gerçekleştirdiğini aktardı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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