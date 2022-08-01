Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde devam eden muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Azad Cammu Keşmir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişi öldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

En çok Belucistan etkilendi

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer Belucistan eyaleti oldu. Eyalet genelinde 10 bin 129 ev hasar gördü, 3 bin 406 ev tamamen yıkıldı.

Yağışlar sebebiyle 16 köprü ve 640 kilometre kara yolu zarar görürken, 20 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

Başbakan'dan bölgeye ikinci ziyaret

Eyaletteki 7 barajda çatlaklar oluştu.

Başbakan Şahbaz Şerif, beraberindeki heyetle son bir haftada ikinci kez Belucistan’a giderek incelemelerde bulundu.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlarda ölenlerin sayısı 457'ye yükseldi.