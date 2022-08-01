Thorpe, yemin metnini okuduğu esnada, Kraliçe 2. Elizabeth'ten "sömürgeci" olarak bahsetti.

Bunun ardından, diğer senatörler, bağlılık yemini düzgün biçimde okumaması halinde Thorpe'un senatör olamayacağını dile getirdi.

Parlamento Başkanı Sue Lines de söze girerek, "Yemin metnini kağıtta yazıldığı gibi okumanız gerekiyor." dedi.

Thorpe, uyarının ardından yemini istendiği şekliyle yeniden okudu.

Avustralyalı senatör, geçen ay Avustralya'yı "sömürge projesi" olarak nitelendirmiş ve ulusal bayrağın kendisini temsil etmediğini söylemişti.

Thorpe, “ülkedeki sömürge sisteminin gayrimeşru işgalini sorgulamak için” parlamentoya aday olduğunu belirtmişti.