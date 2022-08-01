Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Avustralya Parlamentosu'nda "sömürgeci Kraliçe" gerginliği
[Fotograf: AFP]
Avustralya'da yerli senatör Lidia Thorpe'un, bağlılık yemini esnasında Kraliçe 2. Elizabeth'i sömürgeci olarak nitelemesi gündem oldu.
Thorpe, yemin metnini okuduğu esnada, Kraliçe 2. Elizabeth'ten "sömürgeci" olarak bahsetti.
Bunun ardından, diğer senatörler, bağlılık yemini düzgün biçimde okumaması halinde Thorpe'un senatör olamayacağını dile getirdi.
Parlamento Başkanı Sue Lines de söze girerek, "Yemin metnini kağıtta yazıldığı gibi okumanız gerekiyor." dedi.
Thorpe, uyarının ardından yemini istendiği şekliyle yeniden okudu.
Avustralyalı senatör, geçen ay Avustralya'yı "sömürge projesi" olarak nitelendirmiş ve ulusal bayrağın kendisini temsil etmediğini söylemişti.
Thorpe, “ülkedeki sömürge sisteminin gayrimeşru işgalini sorgulamak için” parlamentoya aday olduğunu belirtmişti.
Etiketler: Avustralya İkinci Elizabeth
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