Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da yangın: 370 hektar alan kül oldu
[Fotograf: AFP]
Fransa’nın Gard bölgesinde bulunan Aubais'de dün çıkan yangında 370 hektar yeşil alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.
BFMTV’nin haberine göre, 1'i ağır 7 itfaiyeci yaralandı, 2 hangar yandı ve 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Çok sayıda konut tedbir amaçlı tahliye edildi.
[Fotoğraf: AFP]
Aynı bölgede bulunan Baucaire’de çıkan yangında da birkaç hektar alan zarar gördü, söz konusu yangın söndürüldü.
Bölgede 530 itfaiyecinin görev yaptığı açıklandı.
Üçüncü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olan ülkede, halihazırda 5 bölgede sıcak hava nedeniyle "turuncu" alarma geçildi.
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