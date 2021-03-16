ABD tarihine kanlı baskın olarak geçti, yarattığı bölünmüşlük korkusu dalga dalga yayıldı.

Yakınındaki çitler duracak

Kongre binasının 6 Ocak’ta yaşadığı ayaklanmanın ardından hayat normale dönmeye yeni yeni başlıyor. Baskının ardından çitlerle sarılan koruma ordusuyla çevrelenen bina eski günlerine dönüyor.

Ciddi bir tehdit öngörmeyen güvenlik güçleri, binanın dışına dikilen çitlerin parçalarını kaldırmaya başlayacak.

Caddeye kadar uzanan çitlerin büyük kısmı kalkıyor. Binaya daha yakın bir kısımdakiler ise bir süre daha duracak. Çitleri çevreleyen kesici uçlu teller de kaldırılıyor.

Cadde trafiğe açılıyor

Ocak ayından bu yana ilk kez Bağımsızlık Caddesi ve Anayasa Bulvarı trafiğe açılacak.

Ulusal Muhafızların da önümüzdeki haftalarda Kongre Binasındaki varlığını azaltmaya başlayacağı belirtiliyor.

Tehdit durumuna göre güvenlik tedbbirleri yeniden gözden geçirilecek.