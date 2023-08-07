Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2023 14:14

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 11 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) silahlı saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 11 ölü
[Temsili Fotoğraf: AFP]

KDC'nin Kuzey Kivu bölgesinde yaşayan Jonas Pandanzi, basına yaptığı açıklamada, dün M23 isyancılarının sivillere saldırdığını belirtti.

Pandanzi, M23 isyancı grubu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırı sonrası kaçan isyancıların bölge halkına ait değerli eşyaları da beraberinde götürdüğü bilgisini paylaşan Pandanzi, saldırının, geçen hafta M23 ile yerel güvenlik güçleri arasındaki çatışma sonrası yaşandığına dikkati çekti.

Pandanzi, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.

Sıradaki Haber
ABD'de yangınlara müdahale eden helikopterler çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Kocaeli'de patlama
15:01
Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak
15:01
Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları azalacak
14:36
İngiltere'de COVID-19'un yeni varyantı Eris yayılıyor
14:38
Tehlikeli kovalamaca kamerada
14:33
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda 8 araç birbirine girdi: O anlar kamerada
Düğün konvoyunda 8 araç birbirine girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ