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Dünya
AA 07.08.2023 14:08

ABD'de yangınlara müdahale eden helikopterler çarpıştı

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 3 öldü.

ABD'de yangınlara müdahale eden helikopterler çarpıştı
[Fotograf: AP]

Kaliforniya Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 Cal Fire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayı araştırdığı duyuruldu.

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