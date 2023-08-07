Açık 32.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2023 13:42

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu yakın zamanda tahliye etmeyi planlıyor

Japonya, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesini ağustos sonu veya eylül başında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Japonya, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyu yakın zamanda tahliye etmeyi planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Kyodo News'in haberine göre yetkililer, radyoaktif suyun tahliyesi için net tarihin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun 20 Ağustos'ta Camp David'de ABD'li ve Güney Koreli liderlerle üçlü görüşmesinden sonra belirleneceğini bildirdi.

Görüşmede Kişida'nın, atık suyun tahliyesi planını açıklayacağı ABD'li ve Güney Koreli liderlerle ayrı ayrı görüşmeyi planladığı belirtildi.

Kişida'nın, hükümetin Fukuşima yakınlarında avlanan deniz mahsulleriyle ilgili tartışmaları engellemeye hazır olduğunu iletmek için Balıkçılık Federasyonu başkanıyla görüşmeyi planladığı duyuruldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) final raporunda atık suyun tahliyesinin uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğu bildirilirken Japonya'da yerel balıkçıların ve komşu ülkelerin endişeleri ise devam ediyor.

Japonya'da balıkçılık endüstrisi yetkilileri, Fukuşima Dai-içi'de biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planına "karşı çıktıklarını" belirtmişti.

Japonya’nın, atık suyun tahliyesi planını Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) eylül başında gerçekleştireceği zirvede Çin’e açıkladıktan sonraya kadar erteleyebileceği duyuruldu.

Atık suyun denize tahliyesi planı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

ETİKETLER
Japonya Nükleer Santral
Sıradaki Haber
ABD'nin gönderdiği görev birliği ve savaş gemileri, Orta Doğu'ya vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Kocaeli'de patlama
15:01
Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak
15:01
Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları azalacak
14:36
İngiltere'de COVID-19'un yeni varyantı Eris yayılıyor
14:38
Tehlikeli kovalamaca kamerada
14:33
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
Babadağ'dan 7 ayda 102 bin 53 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı
FOTO FOKUS
Düğün konvoyunda 8 araç birbirine girdi: O anlar kamerada
Düğün konvoyunda 8 araç birbirine girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ