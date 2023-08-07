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Dünya
AA 07.08.2023 13:24

İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü: 12 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da gaz patlaması meydana gelen 3 katlı bir bina çöktü ve 12 kişi yaralandı.

İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü: 12 yaralı
[Temsili fotoğraf: AA]

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın güneyinde Cevanmert Kasap Mahallesi'nde gaz patlaması nedeniyle 3 katlı bina çöktü. Göçük altından 12 kişi yaralı çıkartıldı." dedi.

İranlı yetkili, patlama ve çökmenin civardaki binalarda da hasara yol açtığını söyledi.

Tahran'ın güneyindeki Helalzir Mahallesi'nde de dün ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaat aşamasında çökmüş, 2'si polis memuru 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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