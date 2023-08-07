Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2023 12:37

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında Filistinli 3 kişinin aracın içinde vurularak öldürülmesi "korkunç bir suç" olarak nitelendirildi.

Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimci çeteler tarafından Filistinlilere ve topraklarına yönelik düzenlenen saldırıların da kınandığı açıklamada, söz konusu radikal çetelerce Nablus'ta gerçekleştirilen saldırılar sonucu 4 Ağustos'ta bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı hatırlatıldı.

Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların yol açacağı sonuçlardan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların önüne geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail askerleri dün Cenin kenti yakınlarındaki Arraba beldesinde bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin saldırı hazırlığında bir "terör hücresi" olduğunu ve araçta bir otomatik tüfek bulunduğunu iddia etmişti.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Bu yaz "çok yüksek ihtimalle" en sıcak yaz olarak kayıtlara geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü
13:20
Borsa günün ilk yarısında da rekor seviyede
13:08
Antalya'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı
12:59
Samsun'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
12:37
Deprem bölgesinde açılan kuyulardan günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlanıyor
12:18
İstanbul'da piyasa değeri 2 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
FOTO FOKUS
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ