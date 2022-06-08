Ulusal basındaki haberlere göre, Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa’ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan elmas madeninde toprak kayması meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 işçi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde gerçekleşen bu tür kazalara, maden ocaklarının kurullara uygun olarak çalışmaması ve gerekli güvenlik önlemlerini almaması sebep gösteriliyor.