İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından basına verilen bilgilere göre, kıyıya 25 mil uzakta 17 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Batan teknedeki 1'i çocuk 4 kişi öldü.

Bir kişinin kayıp olduğu tekneden 12 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.