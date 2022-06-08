Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü, 1 kayıp
[Fotoğraf: Arşiv]
İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü.
İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından basına verilen bilgilere göre, kıyıya 25 mil uzakta 17 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Batan teknedeki 1'i çocuk 4 kişi öldü.
Bir kişinin kayıp olduğu tekneden 12 kişinin de kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İspanya Düzensiz Göçmenler
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