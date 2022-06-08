Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hindistan'da atık sahasında çıkan yangın sonrası göl renk değiştirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da gölün rengi pembeye döndü. Renk değişimine yol açan olayın ise yakındaki kimyasal atıkların depolandığı tesiste çıkan yangın olduğu anlaşıldı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki göl, yakınındaki atık depolama tesisinde çıkan yangın sonrasında renk değiştirdi.Bölge halkı endişeli.
Uzmanlar, metan kirliliği ile yangının havadaki oksijen seviyesini düşürmesinin birleştiğini belirtiyor. Bunun yeşil bir örtü biçimindeki alglerde patlamaya yol açtığı düşünülüyor.
Gölün pembeye dönmesine neden olan faktörün de bu olduğu ifade ediliyor. Bataklık üzerine kurulu katı atık sahası, kimyasal ve tıbbi atıkları da barındırıyor.
Yangın sonrasında atıkların göle döküldüğü bilgisi de verildi.
Etiketler: Çevre Kirliliği Hindistan
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