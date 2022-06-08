Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki göl, yakınındaki atık depolama tesisinde çıkan yangın sonrasında renk değiştirdi.Bölge halkı endişeli.

Uzmanlar, metan kirliliği ile yangının havadaki oksijen seviyesini düşürmesinin birleştiğini belirtiyor. Bunun yeşil bir örtü biçimindeki alglerde patlamaya yol açtığı düşünülüyor.

Gölün pembeye dönmesine neden olan faktörün de bu olduğu ifade ediliyor. Bataklık üzerine kurulu katı atık sahası, kimyasal ve tıbbi atıkları da barındırıyor.

Yangın sonrasında atıkların göle döküldüğü bilgisi de verildi.