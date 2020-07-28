Kongo Doğayı Koruma Enstitüsü (ICCN) Genel Müdürü Cosma Wilungula, ulusal parkların açılışının, parklarda yaşayan dağ gorillerinin COVID-19 testleri tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini duyurdu.

Dağ gorillerinin virüsler ve solunum yolu hastalıklarından kolayca etkilendiğinin altını çizen Wilungula, ziyaretçilerin ve başta dağ gorilleri olmak üzere bütün primatların sağlığını korumak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Testler pozitif çıkarsa parklar açılmayacak

Wilungula ayrıca, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda, parkların açılmayacağını ifade etti.

Bilim insanlarının, dağ gorillerinin COVID-19 salgınından etkilenebileceği uyarasında bulunmasının ardından, ülkede ulusal parklar ziyarete kapatılmıştı.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan parklar, turistlerin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupların da hedefinde yer alıyor.