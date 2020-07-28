Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya’da cezaevinde yangın: 850 mahkum tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Rusya’da kadın cezaevinde çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi. 850 mahkum cezaevinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 10 mahkum da hastaneye kaldırıldı.
Başkent Moskova’da 92 Shosseinaya Caddesi üzerindeki kadın cezaevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri cezaevindeki 850 mahkumu tahliye ederek, yangına müdahale etti.
Yangında 10 mahkum ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sabotaj ihtimali üstünde duruluyor
Ekipler, yangını 5 saat sonra kontrol altına alarak söndürdü.
Yetkililer, hastanedeki mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tahliye edilen mahkumların başka cezaevlerine sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer, yangının 6 farklı noktada başladığını ifade ederken, sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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