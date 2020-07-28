Dünya genelinde virüs nedeniyle 654 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine yükseldi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 398 bin kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 150 bin 53'e ulaştı.

Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 514 artışla 212 bin 616'ya ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 209'a yükseldi.

COVID-19 nedeniyle 398'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 655 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 82 oldu.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 110 gündür düşerken, haftada yaklaşık 500 bin test yapılıyor.

Mısır'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak 4 bin 652'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 kişi daha yaşamını yitirdi ve 420 yeni vaka tespit edildi.

Böylece, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 652'ye, vaka sayısı da 92 bin 482'ye çıktı.

Ülke genelinde 1007 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 34 bin 838 oldu.