Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakanı taşıyan uçak pistten çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Kabamba ve yaklaşık 20 kişilik ekibini taşıyan uçak Kolwezi Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kaza sonrası alev alan uçaktan yolcular hızla tahliye edildi, olayda hiçbir yolcu yara almadı.

Havalimanı ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kabamba’un, Kolwezi yakınlarındaki Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve birçok maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği belirtildi.