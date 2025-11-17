Açık 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2025 23:08

Irak’ta resmi seçim sonuçları açıklandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım tarihinde yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Irak’ta resmi seçim sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Resmi ve nihai sonuçlara göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri olduğu "İmar ve Kalkınma Koalisyonu" birinci oldu.

Ülke genelinde ikinciliği ise eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi, üçüncülüğü ise eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu elde etti.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi ise 4’üncülüğe yükseldi.

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ise KDP birinci parti oldu.

Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) de Irak genelindeki vekil sayısı 2 oldu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de sonuçların açıklanması sonrası meclisin en büyük grubu olduğunu açıkladı.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:08
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
22:47
Yaban keçisi avlayan kişiye 658 bin lira ceza
22:51
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük
21:34
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
21:30
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
21:29
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ