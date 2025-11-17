Açık 6.3ºC Ankara
AA 17.11.2025 22:49

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine bağlı bir köyde çok sayıda araç ve evi ateşe verdi.

[Fotoğraf: Arşiv]
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Beytüllahim'in güneybatısındaki Caba köyüne saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ev ve araçları kundakladığı belirtildi.

WAFA'ya konuşan Caba Köyü yerel yöneticisi Diyab Maşala, gaspçı İsraillilerin köyde Filistinlilere ait 3 ev, 3 araç ve bir kulübeyi ateşe vererek büyük maddi hasara yol açtığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Caba Köyü sakini Filistinlilerin gaspçı İsraillilerin kundakladığı ev ve araçları söndürmeye çalıştığı görüldü.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini giderek arttırıyor.

Buna karşın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, dün işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu gözetiminde Filistinlilere yönelik şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçeceklerini iddia etmişti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

