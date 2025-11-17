Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2025 20:43

Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi

Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suçun işlendiği duyuruldu.

Almanya’da ocak-eylül döneminde 930 İslam karşıtı suç işlendi
[Fotograf: Reuters]

Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun İslam karşıtı suçlara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre Federal Kriminal Dairesi’ne 2025’in birinci çeyreğinde 469 İslam karşıtı suç bildirilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 316, üçüncü çeyreğinde de 145 oldu.

Bu bağlamda ilk çeyrekte 283, ikinci çeyrekte 172, üçüncü çeyrekte de 85 şüpheli tespit edilirken toplam 5 kişi gözaltına alındı ancak bu kişiler hakkında tutuklama emri çıkarılmadı.

2025’in ocak-eylül döneminde camilere yönelik 31 saldırı gerçekleştirildi.

Bu suç ve saldırlar kapsamında 1’i ağır 38 kişi yaralandı.

Hükümetin yanıtında, işlenen "İslamofobik" suçlar arasında halkı kışkırtma, hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama yer alırken suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.​​​​​​​

ETİKETLER
İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
21:30
DSÖ, tütünün her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi
21:29
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı
21:06
Bakan Güler: Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer
20:57
Kayseri'de 74 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
20:42
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 12 köy evi depremzedelere teslim edildi
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ