AA 17.11.2025 21:25

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun girişine ve arka bahçesine bomba atması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu hedef alarak 10 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin orta kesiminde Derec Mahallesinde bulunan yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına ve arka bahçesindeki bir çadıra bomba attığını belirtti.

Basal, İsrail saldırısının aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 10 Filistinli sivilin yaralanmasına yol açtığını aktardı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini kaydeden Basal, yaralanan çocukların durumunun kritik olduğunu vurguladı.

Basal, okulun "kırmızı veya sarı" olarak tanımlanan bölgelerde olmadığının, güvenli kabul edilen, sivillerin korunduğu bir bölgede olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
