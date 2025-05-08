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Dünya
AA 08.05.2025 23:39

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 ayda 9 bin 100 M çiçeği virüsü vakası kaydedildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yıl başından bu yana 9 bin 100 M çiçeği virüsü (Mpox) vakasının kaydedildiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 5 ayda 9 bin 100 M çiçeği virüsü vakası kaydedildi

Güney Kivu Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletteki 34 sağlık bölgesinin tamamında M çiçeği virüsü vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ocak ayından bu yana Güney Kivu'da 9 bin 100 M çiçeği virüsü vakası kaydedildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sadece bu hafta 400'den fazla yeni vaka kaydedildiği belirtilen açıklamada, virüsün giderek yayıldığına işaret edilerek, halka hijyen kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

M çiçeği

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

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