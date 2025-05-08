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Dünya
AA 08.05.2025 20:52

BM: İsrail'in tam ablukası nedeniyle Gazze'de 80'den fazla aşevi kapandı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in uyguladığı insani yardım malzemelerinin girişine yönelik tam abluka nedeniyle durumun hızla kötüleştiği uyarısını yineledi, nisandan bu yana 80'den fazla aşevinin malzeme eksikliği nedeniyle kapandığını bildirdi.

BM: İsrail'in tam ablukası nedeniyle Gazze'de 80'den fazla aşevi kapandı

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Khan, günlük basın toplantısında konuştu.

Khan, BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisinin (OCHA), İsrail tarafından uygulanan tam abluka nedeniyle Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girememesi sonucu kötüleşen durum konusunda uyarılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazzelilere sağlanan günlük öğünlerde yüzde 46 azalma olduğuna dikkati çeken Khan, "Nisan ayının sonundan bu yana 80'den fazla aşevi, malzeme eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Bu sayı her geçen gün artıyor ve Gazze'de yaygın açlığı körüklüyor, çünkü bu aşevlerinin sağladığı yemekler, nüfus için kalan son yaşam hatlarından birini oluşturuyor." dedi.

Khan, BM ortaklarının, Gazze'de dağıtım için çadır kalmadığını ve brandalar gibi diğer barınak malzemelerinin de neredeyse tükendiğini bildirdiğini ifade ederek, özellikle sağlık alanında kullanılan yakıt tedarikinde yüzde 50'den fazla azalma yaşandığını belirtti.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının mart ayının başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği", ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği" kaydedilmişti.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardım kamyonlarının dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağma edildiği iddiasıyla Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesinin geçişine izin vermiyor.

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