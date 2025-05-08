İngiltere'de her 10 üniversiteden 4'ü mali zorluklarla karşı karşıya

Öğrenci Ofisi (OfS) tarafından yayımlanan raporda, üniversitelerin maliyetleri düşürmek için binaları satmak gibi önlemler aldığı, ancak köklü reformlara ve verimlilik artışına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Ülkedeki her 10 üniversiteden 4'ünün mali krizle karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, uluslararası öğrenci sayısındaki düşüşün bu sorunun başlıca nedeni olduğuna dikkat çekildi.

Rapor, İngiltere'deki 270 yükseköğretim kurumunun 117'sinin (yüzde 43'ünün) temmuz sonu itibarıyla açık vereceğini ortaya koydu.

OfS, üniversitelerin daha yüksek ücretler ödeyen uluslararası öğrencilere daha fazla bağımlı hale geldiğini ve bunun üniversitelerin finansal planlarında önemli bir yer tuttuğunu, ancak bunun iyimser tahmin olduğunu vurguladı.

İngiltere Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, raporu "endişe verici" olarak niteleyerek, üniversitelerin mali temellerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, üniversitelerin maliyetleri yönetmek için her şeyi yapmaya çalıştığını belirten Phillipson, bu krizle başa çıkmak için hükümetin de katkı sağlaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'de uluslararası öğrenci sayısındaki azalma, özellikle Ocak 2024'teki vize değişiklikleri sonrasında hız kazandı.

Ülkede yürürlüğe girecek yeni göçmenlik düzenlemeleriyle öğrenci vizelerinin daha da sınırlandırılacağı öngörülüyor. Bu durum, özellikle Nijerya, Pakistan ve Sri Lanka gibi ülkelerden gelen öğrenciler için geçerli olacak.

İngiltere'de öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri enflasyona ayak uyduramadığı için üniversiteler, son yıllarda uluslararası öğrencilerden alınan yüksek ücretlere giderek daha fazla bağımlı hale gelmişti.​​​​​​​