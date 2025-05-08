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Dünya
AA 08.05.2025 20:05

Katil İsrail'de 340 kişi askere gitmemek için yurt dışına kaçarken yakalandı

İsrail'de 2025 yılının başından bu yana celp gönderilen 340 kişinin askerlik yapmamak için yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi.

Katil İsrail'de 340 kişi askere gitmemek için yurt dışına kaçarken yakalandı

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusunda askere alımlardan sorumlu Tuğgeneral Shay Tayeb, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesine askerlikten kaçanlara ilişkin son veriler konusunda bilgi verdi.

Tayeb, kendilerine celp gönderilen ve askerlik yapmamak için yurt dışına kaçarken yakalananlardan 52'sinin askerlik hizmetini reddeden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi olduğunu aktardı.

Tuğgeneral Tayeb, yurt dışına kaçarken yakalananlardan 23'ünün askere alındığını bildirdi.

İsrail'de büyüyen asker açığı

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

İsrail basını, askeri kaynakların orduda 10 bin asker açığı olduğu yönündeki değerlendirmesine işaret etmişti.

Orduda Haredilerin askere alımıyla ilgilenen Avigdor Dickstein, 23 Nisan'da toplamda 18 bin 915 Ultra-Ortodoks Yahudi'ye askerlik celbi gönderildiğini ancak bu yıl yalnızca 232'sinin orduya katıldığını açıklamıştı.

Öte yandan, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırıların durdurulması talebiyle ordunun çeşitli birimlerinden 11 bin yedek ve emekli asker bildiriler yayımlamıştı.

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