Pakistan, Hindistan'da sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddetti

Geo News'un haberine göre, Dışişleri Bakanı Dar ve Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry bölgede yükselen gerilime ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dar, Pakistan ordusunun Hindistan'ın Pencap bölgesinde sivilleri hedef aldığına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hindistan'a ait birden fazla "Harop" silahlı insansız hava aracının (SİHA) Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini belirten Dar, bunlardan birinin Lahor şehrindeki bir askeri tesisi hedef almaya çalıştığını ileri sürdü.

Dar, Pakistan ordusunun, Hindistan'a ait 5 savaş uçağını düşürdüğüne işaret ederek, Yeni Delhi yönetiminin herhangi bir yanlış girişimine "kararlı şekilde karşılık vereceklerine" yönelik söylemlerini yineledi.

Pakistan'ın son günlerdeki gelişmeler karşısında "stratejik itidal" gösterdiğini dile getiren Dar, ancak ülkesinin de "karşılık verme hakkına" sahip olduğunu belirtti.

"Pakistan yanıt verdiğinde bu kesin olacaktır"

ISPR Genel Müdürü Korgeneral Chaudhry, Pakistan'ın Hindistan'a saldırması durumunda tarafların duyurmasına gerek kalmadan "bunu tüm dünyanın öğreneceğini" ifade etti.

Pakistan'ın 15 bölgeye saldırı düzenlediğine yönelik iddiaları "temelsiz ve kurgusal" olarak nitelendiren Chaudhry, "bu tür dramaların savaş alanına değil, tiyatroya ait olduğunu" söyledi.

Chaudhry, Pakistan'ın Hindistan'a saldırı düzenlediğine ilişkin "kanıt" olarak paylaşılan görsellerin ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pakistan güvenlik güçlerinin mevcut durum karşısında "tetikte olduğunu" vurgulayan Chaudhry, Hindistan'ın herhangi bir yanlış girişimine "güçlü şekilde karşılık" verileceğini bildirdi.

Chaudhry, "Pakistan yanıt verdiğinde bu kesin olacaktır ve dünya, ne olduğunu öğrenmek için Hint medyasına güvenmek zorunda kalmayacaktır." diye konuştu.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Harop" SİHA'ları

"Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçisi Reuven Azar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı başlattığı "Sindoor Operasyonu"nu desteklediklerini belirtmiş, "Teröristler masumlara karşı işledikleri iğrenç suçlardan saklanabilecekleri bir yer olmadığını bilmeli." ifadesini kullanmıştı.