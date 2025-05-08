Hamas: Lübnan'da ateşkes anlaşmasına bağlılığımızı resmi makamların tümüne ilettik

Abdulhadi, yaptığı açıklamada, Hamas olarak Hizbullah ve diğer gruplarla birlikte İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşılık verdiklerini hatırlattı.

"Hamas, Lübnan'da ateşkes anlaşmasına tam bağlıdır ve bunu Lübnanlı resmi makamların tümüne de iletti." ifadelerini kullanan Abdulhadi, mart ayında Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlerin ise bazı gençlerin kendi başlarına yaptıkları bir eylem olduğunu ve Hamas'ın söz konusu eylemden habersiz olduğunu belirtti.

Lübnan makamlarının roketleri fırlatan 4 genci talep ettiği andan itibaren harekete geçtiklerini ve onlardan 3 kişiyi teslim ettiklerini ifade eden Abdulhadi, bu konuda ilgili güvenlik makamlarıyla koordinasyonu sürdürdüklerini kaydetti.

Bu konuda kendisinin resmi makamlarla olumsuz birtakım görüşmeler yaptığına dair basında çıkan iddiaların asılsız olduğunu aktaran Abdulhadi, Lübnan güvenlik yetkilileriyle olumlu temasları olduğunu ifade etti.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi'nin kararına bağlılıklarını da vurgulayan Abdulhadi, Ürdün'de yaşananlarla ilgili Amman yönetiminin Lübnan'daki Hamas'ı suçladığı yönünde bir şey olmadığını belirtti.

Hamas olarak Lübnan'ın egemenliği ve istikrarına bağlı kaldıkları gibi İsrail'le olan ateşkes anlaşmasına da uyduklarına işaret eden Abdulhadi, Lübnan'daki Filistinli grupların silahlarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Filistinlilerin silahlarıyla ilgili şu ana kadar Lübnan devletinin resmi makamlarından bize gelen bir talep yok. Bu yönde bir talep olduğunda hem Lübnan'ın egemenlik ve çıkarlarını hem de Filistin halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak Filistinlilerin birlik tutumu doğrultusunda yanıtlarız."

Abdulhadi, insan hakları ve sosyal hakların yanı sıra ülkedeki kampların güvenlik ve istikrarı gibi konularda Lübnan'daki Filistinliler arasında bir diyalog sürecinin olduğu bilgisini paylaştı.

Lübnan'da mart ayında İsrail'e atılan roketler ve sonrası

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Lübnan ordusu ise söz konusu roket eylemlerinin şüphelisi 3 Filistinliyi Hamas'tan teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi de Hamas veya diğer Filistinli gruplara, "Lübnan'ın ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları" uyarısı yapmıştı.